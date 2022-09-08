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Рабочая дискриминация. Омичи рассказали, с чем чаще всего сталкиваются на работе

8 сентября 13:14
Фото: 1MI

Около 65% омичей сталкивались с дискриминацией на работе

Опрос среди жителей показал, что это действительно так.

Омичи в возрасте от 18 до 55 лет рассказали о дискриминации, с которой им довелось встретиться на работе. Больше всего в проведенном опросе люди говорили о теме внешнего вида, предвзятости со стороны коллег и руководства и наличие детей. 

Так, около 35% опрошенных сталкивались с дискриминацией возраста. По половым признакам были ущемлены 20%, а по национальным — 11%. Также, 10%- по внешности, 10% — по семейному положению, 8% — по ограничениям здоровья и 6% — по социальному положению. Также из-за наличия детей были дискриминированы 43% людей. 

Что касается дискриминации по внешности, то опрошенные встречались с лукизмом из-за лишнего веса — 30%, неформальной одежды — 29%, татуировок — 14%, пирсинга — 11%, яркого окрашивания волос — 2%. Предвзятость со стороны коллег наблюдали 73% опрошенных, а со стороны работодателя — 55%. Некоторым из них даже угрожали и обвиняли в мошенничестве. 

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Работа#Новости#Омск#Омская область#Опрос#Население#Люди#Дискриминация
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