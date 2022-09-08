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Panasonic вернулся в Россию

8 сентября 06:55
Фото: piqsels.com
Японская компания Panasonic возобновила работу в России своего официального интернет-магазина, но уже на другой площадке.

Как сообщается в аккаунте российского подразделения компании в социальной сети «ВКонтакте», покупателям доступен весь спектр товаров и услуг бренда, включая программу лояльности, доставку по всей России, гарантию производителя, call-центр и многое другое. Об этом пишет iz.ru.

Кроме того, на обновленном ресурсе компании добавлена возможность приобрести аксессуары и запчасти для приобретенной ранее электроники Panasonic.

Напомним, что в начале марта этого года в компании заявили о приостановке торговых операций из-за экономических и логистических проблем. Когда российские власти приняли решение о допустимости параллельного импорта, бренд попал в данный перечень.

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