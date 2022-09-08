Panasonic вернулся в Россию

Как сообщается в аккаунте российского подразделения компании в социальной сети «ВКонтакте», покупателям доступен весь спектр товаров и услуг бренда, включая программу лояльности, доставку по всей России, гарантию производителя, call-центр и многое другое. Об этом пишет iz.ru.
Кроме того, на обновленном ресурсе компании добавлена возможность приобрести аксессуары и запчасти для приобретенной ранее электроники Panasonic.
Напомним, что в начале марта этого года в компании заявили о приостановке торговых операций из-за экономических и логистических проблем. Когда российские власти приняли решение о допустимости параллельного импорта, бренд попал в данный перечень.