Panasonic вернулся в Россию

Как сообщается в аккаунте российского подразделения компании в социальной сети «ВКонтакте», покупателям доступен весь спектр товаров и услуг бренда, включая программу лояльности, доставку по всей России, гарантию производителя, call-центр и многое другое. Об этом пишет iz.ru.