Омичи дышали токсичным газом, который приводит к отеку легких и смерти

По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 6 сентября, в одном из округов Омска зафиксировали выбросы опасного вещества. В частности, в Центральном округе была превышена предельно допустимая концентрация хлорида водорода в 2.6 раз. В остальных округах превышений не выявили.
Хлор водорода – это бесцветный, ядовитый и высокотоксичный газ. Он может вызвать кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей. При контакте с кожей провоцирует покраснение, боль и ожоги. В худшем случае он приведет к отеку легких, сбоях в работе кровеносной системы и смерти.