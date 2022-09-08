Омичи дышали токсичным газом, который приводит к отеку легких и смерти

Хлор водорода – это бесцветный, ядовитый и высокотоксичный газ. Он может вызвать кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей. При контакте с кожей провоцирует покраснение, боль и ожоги. В худшем случае он приведет к отеку легких, сбоях в работе кровеносной системы и смерти.