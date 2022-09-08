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Омичи дышали токсичным газом, который приводит к отеку легких и смерти

8 сентября 02:20
Фото: 1MI

В Омске произошли выбросы хлорида водорода

В Центральном округе выявили превышение ПДК хлорида водорода.

По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 6 сентября, в одном из округов Омска зафиксировали выбросы опасного вещества. В частности, в Центральном округе была превышена предельно допустимая концентрация хлорида водорода в 2.6 раз. В остальных округах превышений не выявили.

Хлор водорода – это бесцветный, ядовитый и высокотоксичный газ. Он может вызвать кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей. При контакте с кожей провоцирует покраснение, боль и ожоги. В худшем случае он приведет к отеку легких, сбоях в работе кровеносной системы и смерти.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Выбросы
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