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Названа дата, когда в Омске запустят полноценное серийное производство «Ангары»

8 сентября 05:53
Фото: минцифры Омской области

В Омске собираются запустить полноценное серийное производство «Ангары» в 2024 году

В ближайшие два года планируют наладить процесс производства.

В Омске в 2024 году собираются запустить полноценное серийное производство «Ангары». Об этом рассказал генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в Центр имени М. В. Хруничева) Сергей Кузнецов во время Восточного экономического форума.

При этом серийное изготовление составных частей ракет семейства «Ангара» уже началось. Чтобы обеспечить полный цикл изготовления ракет, на омском ПО «Полет» идет реконструкция и техническое перевооружение производственных корпусов.

Также планируется строительство корпуса для размещения дополнительных контрольно-испытательных станций для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5». Проекты собираются завершить к концу 2024 года.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Ангара#Ракета#Производство#Касается каждого
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