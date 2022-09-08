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Найденный в лодке с огнестрельным ранением омич ушел из жизни добровольно

8 сентября 12:17
Фото: 1MI
По данным нашего источника, погибший оставил предсмертную записку.

В начале сентября на берегу Иртыша в лодке было найдено тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. При этом к телу погибшего был  привязан мешок с камнями.

После первоначальной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако уже сейчас его придется переквалифицировать.

«Была найдена предсмертная записка, в которой погибший указывал, что он тяжело болен и хочет уйти из жизни добровольно», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Сейчас версия о возможном суициде досконально изучается силовиками. Проверка по факту этого инцидента продолжается.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Уголовное дело#ЧП#Убийство#Василий Попов
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