Найденный в лодке с огнестрельным ранением омич ушел из жизни добровольно

В начале сентября на берегу Иртыша в лодке было найдено тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. При этом к телу погибшего был привязан мешок с камнями.
После первоначальной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако уже сейчас его придется переквалифицировать.
«Была найдена предсмертная записка, в которой погибший указывал, что он тяжело болен и хочет уйти из жизни добровольно», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Сейчас версия о возможном суициде досконально изучается силовиками. Проверка по факту этого инцидента продолжается.