Главу российских студсоюзов будут судить за взятку в шоколадке для омского ФСБ

Прокурор Омской области Николай Студеникин утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Москвы, который пытался дать взятку сотруднику регионального УФСБ. Речь идет о руководителе Всероссийского союза студенческих организаций Андрее Андриянове.
Он вместе с преподавателем ОмГУ имени Достоевского Иваном Шепелевым является фигурантом дела о хищении в вухе более 3.5 млн рублей и обналичке 616 тыс рублей. Силовики считают, что Андриянов попытался дать взятку оперативнику УФСБ России по Омской области, чтобы избежать ответственности.
Деньги он вложил в обертку шоколада Bucheron и оставил в кабинете. Сотрудник УФСБ даже не сразу обнаружил эти деньги.