Главу российских студсоюзов будут судить за взятку в шоколадке для омского ФСБ

Он вместе с преподавателем ОмГУ имени Достоевского Иваном Шепелевым является фигурантом дела о хищении в вухе более 3.5 млн рублей и обналичке 616 тыс рублей. Силовики считают, что Андриянов попытался дать взятку оперативнику УФСБ России по Омской области, чтобы избежать ответственности.