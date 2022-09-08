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Главу российских студсоюзов будут судить за взятку в шоколадке для омского ФСБ

8 сентября 04:51
Фото: 1MI
В Омске утвердили обвинение в отношении Андрея Андриянова.

Прокурор Омской области Николай Студеникин утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Москвы, который пытался дать взятку сотруднику регионального УФСБ. Речь идет о руководителе Всероссийского союза студенческих организаций Андрее Андриянове.

Он вместе с преподавателем ОмГУ имени Достоевского Иваном Шепелевым является фигурантом дела о хищении в вухе более 3.5 млн рублей и обналичке 616 тыс рублей. Силовики считают, что Андриянов попытался дать взятку оперативнику УФСБ России по Омской области, чтобы избежать ответственности.

Деньги он вложил в обертку шоколада Bucheron и оставил в кабинете. Сотрудник УФСБ даже не сразу обнаружил эти деньги.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Взятка#Уголовное дело#ФСБ
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