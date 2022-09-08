Александр Бурков объяснил, почему приход Wildberries принесет успех региону

Глава региона Александр Бурков в эфире программы «Диалог с губернатором» рассказал, как важно сейчас для Омской области найти новых иностранных партнеров и выстроить логистические цепочки. В этом году омская делегация побывала в Казахстане, Узбекистане и Армении.
Во время встреч были заключены важные соглашения. В планах – деловые визиты в Таджикистан, Киргизию, Китай и другие ближневосточные страны и страны Центрально-Азиатского региона.
Омск развивается и как логистический хаб. На Левобережье строится логопарк «Солнечный», а в прошлом месяце с Wildberries было подписано соглашение о постройке логистического центра.
По словам губернатора это означает 7.5 млрд частных инвестиций в экономику и 5 тыс рабочих мест. Получится расширить поставки 4 тыс малых и средних предприятий региона.