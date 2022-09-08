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Александр Бурков объяснил, почему приход Wildberries принесет успех региону

8 сентября 01:46
Фото: правительство Омской области
Глава Омской области рассказал, что Омск развивается как логистический хаб.

Глава региона Александр Бурков в эфире программы «Диалог с губернатором» рассказал, как важно сейчас для Омской области найти новых иностранных партнеров и выстроить логистические цепочки. В этом году омская делегация побывала в Казахстане, Узбекистане и Армении.

Во время встреч были заключены важные соглашения. В планах – деловые визиты в Таджикистан, Киргизию, Китай и другие ближневосточные страны и страны Центрально-Азиатского региона.

Омск развивается и как логистический хаб. На Левобережье строится логопарк «Солнечный», а в прошлом месяце с Wildberries было подписано соглашение о постройке логистического центра.

По словам губернатора это означает 7.5 млрд частных инвестиций в экономику и 5 тыс рабочих мест. Получится расширить поставки 4 тыс малых и средних предприятий региона.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омская область#Александр Бурков#Экономика#Торговля#Перевозки
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