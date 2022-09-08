Александр Бурков объяснил, почему приход Wildberries принесет успех региону

Глава региона Александр Бурков в эфире программы «Диалог с губернатором» рассказал, как важно сейчас для Омской области найти новых иностранных партнеров и выстроить логистические цепочки. В этом году омская делегация побывала в Казахстане, Узбекистане и Армении.