Замену окон в МКД предложили включить в капремонт

По словам Разворотневой, было бы логично, если бы к финансированию капитального ремонта присоединились также регионы. Она уточнила, что к софинансированию работ в рамках капремонта присоединились уже около трех десятков субъектов страны. Она также отметила, что от качества окон в немалой степени зависит энергоэффективность зданий, поэтому предложение менять окна централизованно во всех квартирах во время капремонта является правильным.