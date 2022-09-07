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Замену окон в МКД предложили включить в капремонт

7 сентября 14:55
Фото: 1MI
Комиссия по контролю имущественных прав собственников квартир НП “ЖКХ Контроль” обратилась к председателю комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой с предложением включить окна в многоквартирных домах (МКД) в состав общего имущества, чтобы можно было заменить их в ходе капремонта.

В ГД данную инициативу концептуально одобрили, однако предложили уточнить информацию насчет источников финансирования дополнительных трат, пишет iz.ru.

По словам Разворотневой, было бы логично, если бы к финансированию капитального ремонта присоединились также регионы. Она уточнила, что к софинансированию работ в рамках капремонта присоединились уже около трех десятков субъектов страны. Она также отметила, что от качества окон в немалой степени зависит энергоэффективность зданий, поэтому предложение менять окна централизованно во всех квартирах во время капремонта является правильным.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова заявила, что новая статья расходов может увеличить взносы. Также она пояснила, окна в квартире являются частной собственностью, и каждый владелец должен сам принимать решение о том, какими они должны быть. Если же окна станут общим имуществом, граждане потеряют такое право, подчеркнула она.

#Алина Ибрагимова
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