Замену окон в МКД предложили включить в капремонт

В ГД данную инициативу концептуально одобрили, однако предложили уточнить информацию насчет источников финансирования дополнительных трат, пишет iz.ru.
По словам Разворотневой, было бы логично, если бы к финансированию капитального ремонта присоединились также регионы. Она уточнила, что к софинансированию работ в рамках капремонта присоединились уже около трех десятков субъектов страны. Она также отметила, что от качества окон в немалой степени зависит энергоэффективность зданий, поэтому предложение менять окна централизованно во всех квартирах во время капремонта является правильным.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова заявила, что новая статья расходов может увеличить взносы. Также она пояснила, окна в квартире являются частной собственностью, и каждый владелец должен сам принимать решение о том, какими они должны быть. Если же окна станут общим имуществом, граждане потеряют такое право, подчеркнула она.