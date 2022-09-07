Юань может «потеснить» доллар и евро в экономике

Греф в своем выступлении подчеркнул, что отечественная экономика уже взяла курс на независимость от валют, которые он назвал «токсичными», и на «дедолларизацию». Банки, по словам Германа Грефа, сокращают число операций по западным валютам и ужесточают условия их обслуживания. В перспективе благодаря развитию сотрудничества будет растит зависимость России от самых крупных торговых партнеров, в том числе, от Китая. Также Греф напомнил, что Сбербанк и ВТБ уже кредитуют российские компании в юанях.