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Юань может «потеснить» доллар и евро в экономике

7 сентября 14:41
Фото: piqsels.com
Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф предупредил о возможном снижении значимости доллара в российской экономике. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление главы Сбербанка, которое он сделал в рамках пресс-конференции на ВЭФ.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что влияние доллара и евро на российскую внутреннюю экономику уже не будет прежним. По его прогнозам, российская национальная валюта окрепнет, а западную валюту частично заменит юань.

Греф в своем выступлении подчеркнул, что отечественная экономика уже взяла курс на независимость от валют, которые он назвал «токсичными», и на «дедолларизацию». Банки, по словам Германа Грефа, сокращают число операций по западным валютам и ужесточают условия их обслуживания. В перспективе благодаря развитию сотрудничества будет растит зависимость России от самых крупных торговых партнеров, в том числе, от Китая. Также Греф напомнил, что Сбербанк и ВТБ уже кредитуют российские компании в юанях.

#Алина Ибрагимова
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