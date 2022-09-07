Выплаты пострадавшим при обрушении дома в Омске начнут на этой неделе

Жильцы обвалившегося дома на улице 20 Партсъезда, 53, начнут получать выплаты на приобретение нового жилья с 9 сентября, максимум — в понедельник, 12 сентября. Эту дату озвучили сегодня в программе «Диалог с губернатором».
По словам мэра Сергея Шелеста, в общей сложности область выделила на компенсации жильцам 174 млн рублей. Деньги уже поступили. Заявки подали 134 собственника.
«Деньги целевые, потратить их можно только на покупку жилья. Мы заканчиваем казначейские процедуры. Либо с 9 сентября пойдут выплаты, либо, крайний срок, с понедельника, 12 сентября», — заявил Шелест.
Кроме того, все пострадавшие получили по 9 тыс рублей на первоочередные нужды.
Напомним, на новое жилье людям будут выплачивать около 1.3 млн рублей.
Губернатор Александр Бурков также сообщил, что после обрушения дома в Нефтяниках определено еще несколько сотен домов, которые требуют срочного ремонта. Будет проверяться, в какие программы они включены.