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В центре Омска грузовик врезался в фонарный столб

7 сентября 01:35
Фото: 1MI

В Омске грузовик въехал в столб на остановке «Дом туриста»

Перед этим водитель столкнулся с легковушкой.

Накануне, 6 сентября, в паблике «Инцидент Омск» омичи рассказали об аварии, которая произошла в центре города. По словам очевидцев, ДТП произошло возле остановки «Дом туриста».

Грузовик въехал в фонарный столб совсем рядом с участком, где обычно ходят пешеходы. Горожане рассказали, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем, у него оказалась помята крыша.

В комментариях к посту жители предположили, что грузовик взял на себя основной удар, когда уходил от столкновения. Город55 обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Омской области.

Фото: скриншот "Инцидент Омск"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Грузовик#Соцсети
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