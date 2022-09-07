В центре Омска грузовик врезался в фонарный столб

Накануне, 6 сентября, в паблике «Инцидент Омск» омичи рассказали об аварии, которая произошла в центре города. По словам очевидцев, ДТП произошло возле остановки «Дом туриста».
Грузовик въехал в фонарный столб совсем рядом с участком, где обычно ходят пешеходы. Горожане рассказали, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем, у него оказалась помята крыша.
В комментариях к посту жители предположили, что грузовик взял на себя основной удар, когда уходил от столкновения. Город55 обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Омской области.