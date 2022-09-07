В Омске грабитель позарился на магниты с обезьянками

Лишь спица понадобилась 38-летнему жителю Омска, чтобы попасть в чужую квартиру на проспекте Мира. Вот только покидать жилище пришлось уже под шум вернувшихся хозяев.
«В полицию обратилась 61-летняя жительница Советского округа. Женщина рассказала, что в ее квартиру пробрался неизвестный, который пытался вынести имущество. Однако на пороге квартиры с пакетами в руках похитителя застали заявительница и ее 34-летний сын. Задержать злоумышленника они не смогли и он сбежал», – рассказали Городу55 в УМВД по городу Омску.
На месте происшествия оперативники полиции выяснили, что незваный гость сложил в пакеты юбилейные монеты, которые хранились в специальных альбомах, два сувенирных ножа, чехлы, наручные часы и даже магниты в виде обезьянок. Стоимость имущества владельцы оценили в 9100 рублей.
«Характер повреждения входной двери указывал на то, что замок был вскрыт металлическим предметом. Особая примета, невысокий рост похитителя, помогла оперативникам сузить круг подозреваемых», – пояснили в городской полиции.
Сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимых лиц и вскоре в гаражах на проспекте Королева заметили схожего по описанию человека. Заметив полицейских он попытался сбежать, но тщетно. Задержанного доставили в отдел полиции, где он сознался в краже.
Подозреваемый, который был ранее судим за кражи, хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью, рассказал, что вскрыл квартиру спицей для вязания.
Однако отвечать за это деяние мужчине придется не по статье «Кража», а «Грабеж», так как все происходило на глазах потерпевших.
Сейчас по ходатайству полицейских горе-грабитель водворен в СИЗО, а силовики тем временем проверяют его причастность к другим аналогичным кражам в Омске.