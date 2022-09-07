В Омске грабитель позарился на магниты с обезьянками

На месте происшествия оперативники полиции выяснили, что незваный гость сложил в пакеты юбилейные монеты, которые хранились в специальных альбомах, два сувенирных ножа, чехлы, наручные часы и даже магниты в виде обезьянок. Стоимость имущества владельцы оценили в 9100 рублей.