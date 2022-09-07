В гостиной «Интерроса» на ВЭФ-2022 обозначили лучшие стартапы ДФО

Разработчики из ДФО представляли на сессии прорывные технологические решения для агропрома, медицины и других сфер, сообщает newsnn.ru.
Компания NovaSkin из Улан-Удэ создала покрытие для местного лечения ожогов, обморожений и неинфицированных ран. Основой инновационного материала является белковая композиция, не содержащая чужеродных клеток. Уже это является медицинским прорывом.
Владивостокская компания «РЕМО» изготавливает специальный инструмент, помогающий восстанавливать мелкую моторику у пациентов, которые перенесли инсульт.
Компания Teamlogs создала сервис транскрибации, переводящий голосовые файлы в текстовые. Сервис уже запущен и вполне может конкурировать с разработками крупных корпораций.
Инвесторы рассмотрели все представленные на сессии проекты. После завершения ВЭФ они вернутся к лучшим из них. Авторы таких разработок могут рассчитывать на инвестиции в пределах 15 млн рублей.
Напомним, группа «Интеррос» — основной инвестор фонда «Восход». Она активно работает над наращиванием инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики. В планах «Интерроса» — стать якорным инвестором для ДФО.
Венчурный фонд «Восход», созданный при содействии Минвостокразвития, уже получил от «Интерроса» 10 млрд рублей в виде инвестиций.