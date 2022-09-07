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В гостиной «Интерроса» на ВЭФ-2022 обозначили лучшие стартапы ДФО

7 сентября 13:11
Фото: Фонд Росконгресс
На прошедшей в гостиной «Интерроса» в рамках ВЭФ питч-сессии эксперты венчурного фонда «Восход» выбирали самые интересные дальневосточные стартапы. Высокотехнологичные проекты представлялись удалённо, в таком же формате проходил обмен вопросами и ответами.

Разработчики из ДФО представляли на сессии прорывные технологические решения для агропрома, медицины и других сфер, сообщает newsnn.ru.

Компания NovaSkin из Улан-Удэ создала покрытие для местного лечения ожогов, обморожений и неинфицированных ран. Основой инновационного материала является белковая композиция, не содержащая чужеродных клеток. Уже это является медицинским прорывом.

Владивостокская компания «РЕМО» изготавливает специальный инструмент, помогающий восстанавливать мелкую моторику у пациентов, которые перенесли инсульт.

Компания Teamlogs создала сервис транскрибации, переводящий голосовые файлы в текстовые. Сервис уже запущен и вполне может конкурировать с разработками крупных корпораций.

Инвесторы рассмотрели все представленные на сессии проекты. После завершения ВЭФ они вернутся к лучшим из них. Авторы таких разработок могут рассчитывать на инвестиции в пределах 15 млн рублей.

Напомним, группа «Интеррос» — основной инвестор фонда «Восход». Она активно работает над наращиванием инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики. В планах «Интерроса» — стать якорным инвестором для ДФО.

Венчурный фонд «Восход», созданный при содействии Минвостокразвития, уже получил от «Интерроса» 10 млрд рублей в виде инвестиций.

 

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