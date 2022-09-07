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В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности

7 сентября 14:38
Фото: mil.ru
Соответствующее решение приняли местные власти.

До 22 сентября в Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Как отметил в своем сообщении Вячеслав Гладков, продление режима позволит властям правильно скоординировать усилия с правоохранительными органами и сохранить бдительность граждан. По словам губернатора, такая мера в текущих условиях необходима.

В Белгородской области высокий уровень террористической опасности был введен 11 апреля, после чего его несколько раз продлевали. Аналогичные меры действуют в нескольких других регионах РФ, расположенных на границе с Украиной.

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