В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности

До 22 сентября в Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Как отметил в своем сообщении Вячеслав Гладков, продление режима позволит властям правильно скоординировать усилия с правоохранительными органами и сохранить бдительность граждан. По словам губернатора, такая мера в текущих условиях необходима.
В Белгородской области высокий уровень террористической опасности был введен 11 апреля, после чего его несколько раз продлевали. Аналогичные меры действуют в нескольких других регионах РФ, расположенных на границе с Украиной.