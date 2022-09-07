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Татьяна Минеева оценила ситуацию с уголовным преследованием предпринимателей в РФ

7 сентября 18:24
На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в рамках сессии «Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства» уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева затронула тему видов уголовного преследования предпринимателей.

По ее мнению, в условиях нынешнего перелимита заключенных в следственных изоляторах (24%) многих предпринимателей целесообразно было бы поместить под домашний арест. Об этом пишет 56orb.ru.

 

В дискуссии относительно этой темы, а также ряда других вопросов приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, статс-секретарь — зампред Банка России Алексей Гузнов, президент «Опоры России» Александр Калинин и другие участники. 

 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев выступил модератором сессии.  

 

В своем выступлении уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы отметила, что ей за год поступило примерно 5300 обращений от предпринимателей.  

 

«Около 600 письменных обращений за три года было направлено в прокуратуру. По громким московским делам 50 должностных лиц привлечены к ответственности. А это значит, что предпринимателям изменена мера пресечения, сохранен бизнес и рабочие места. Согласно информации ОНК Москвы, порядка 15% от общего числа содержащихся в СИЗО Москвы — это предприниматели», — сообщила Минеева. 

 

В качестве мер защиты бизнеса Татьяна Минеева выступила с двумя предложениями: о предоставлении банковской гарантии при использовании меры пресечения, а также о возможности предоставления свидания с родственниками без разрешения органа следствия. 

 

«Это и есть гуманизация уголовного законодательства. Впереди еще много работы», — заключила Татьяна Минеева.

 

Напомним, Татьяна Минеева известна как автор книги «Как дружить с государством». Более 5 лет она возглавляет одноименный общественный проект, помогающий предпринимателям-новичкам грамотно выстраивать отношения с госструктурами, получать от них поддержку для развития бизнеса. Минеева — кандидат экономических наук, председатель общественного совета при департаменте образования города Москвы, член общественно-делового совета по национальному проекту «Образование», учредитель благотворительного фонда «Нужны друг другу», член Общественной палаты Московской области. Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей занимает с февраля 2019 года.

#Политика
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