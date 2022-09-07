Татьяна Минеева оценила ситуацию с уголовным преследованием предпринимателей в РФ

«Около 600 письменных обращений за три года было направлено в прокуратуру. По громким московским делам 50 должностных лиц привлечены к ответственности. А это значит, что предпринимателям изменена мера пресечения, сохранен бизнес и рабочие места. Согласно информации ОНК Москвы, порядка 15% от общего числа содержащихся в СИЗО Москвы — это предприниматели», — сообщила Минеева.