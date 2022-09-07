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Сотни омичей посетили передвижной Центр здоровья при поддержке «Единой России»

7 сентября 06:42
Фото: Единая Россия
Омичи смогли получить консультации у девяти врачей, которые работали по упрощенной схеме приема.

В августе в Центральном округе Омска работал выездной пункт Центра здоровья. Он работал при поддержке госпрограммы «Здоровая Россия» и федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия».

Пункт располагался в районе улицы 10 лет Октября рядом с бульваром Иванишко. На осмотр приходили люди целыми семьями. Омичей привлекло, что можно получить консультацию врача без посещения больницы.

Фото: Единая Россия
«Я не любитель по очередям в больницах сидеть, да и в период летних отпусков в поликлинике сложно попасть на прием к нужным врачам. А здесь, в передвижном Центре здоровья прошла обследование без очередей — все быстро и без проблем, — рассказала омичка Наталья Дьякова. — Как оказалось, профосмотр прошла очень вовремя.  Чуть затянула бы, и со здоровьем можно было бы попрощаться. Ведь при диабете очень важна ранняя диагностика и грамотная консультация по дальнейшим действиям. Спасибо всем, кто прислушался к нам и организовал выездной пункт».
Фото: Единая Россия

По словам врача-терапевта, заведующей Центра здоровья врачебно-физкультурного диспансера Надежды Гульевой, профилактический осмотр позволяет предотвратить большинство болезней. На профосмотрах выявляют до 60% людей с факторами риска развития хронических заболеваний.

Во время скрининга специалисты могут выписать направление на дополнительное обследование. Также они дают индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни.

Фото: Единая Россия
«Очень надеюсь, что эта инициатива, когда „выездная поликлиника“ идет к пациенту, будет поддержана. Это значительно упрощает получение медицинской помощи, прививает привычку следить за своим здоровьем, выявляет проблемы на ранней стадии, — сказал главный врач Омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов. — Обследование прошли уже больше 200 человек и у трети выявлены проблемы со здоровьем, на которые стоит обратить внимание. Я врач-онколог и знаю, как важно вовремя заметить начало заболевания или, что более желательно — научиться предотвращать риски его возникновения».
Фото: Единая Россия

Планируется, что Центр здоровья будет выезжать на крупные предприятия, а также участвовать в акциях. Работу передвижной поликлиники хотят организовать весной и осенью.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Поликлиника#Врач
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