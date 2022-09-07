Сотни омичей посетили передвижной Центр здоровья при поддержке «Единой России»

В августе в Центральном округе Омска работал выездной пункт Центра здоровья. Он работал при поддержке госпрограммы «Здоровая Россия» и федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия».
Пункт располагался в районе улицы 10 лет Октября рядом с бульваром Иванишко. На осмотр приходили люди целыми семьями. Омичей привлекло, что можно получить консультацию врача без посещения больницы.
«Я не любитель по очередям в больницах сидеть, да и в период летних отпусков в поликлинике сложно попасть на прием к нужным врачам. А здесь, в передвижном Центре здоровья прошла обследование без очередей — все быстро и без проблем, — рассказала омичка Наталья Дьякова. — Как оказалось, профосмотр прошла очень вовремя. Чуть затянула бы, и со здоровьем можно было бы попрощаться. Ведь при диабете очень важна ранняя диагностика и грамотная консультация по дальнейшим действиям. Спасибо всем, кто прислушался к нам и организовал выездной пункт».
По словам врача-терапевта, заведующей Центра здоровья врачебно-физкультурного диспансера Надежды Гульевой, профилактический осмотр позволяет предотвратить большинство болезней. На профосмотрах выявляют до 60% людей с факторами риска развития хронических заболеваний.
Во время скрининга специалисты могут выписать направление на дополнительное обследование. Также они дают индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни.
«Очень надеюсь, что эта инициатива, когда „выездная поликлиника“ идет к пациенту, будет поддержана. Это значительно упрощает получение медицинской помощи, прививает привычку следить за своим здоровьем, выявляет проблемы на ранней стадии, — сказал главный врач Омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов. — Обследование прошли уже больше 200 человек и у трети выявлены проблемы со здоровьем, на которые стоит обратить внимание. Я врач-онколог и знаю, как важно вовремя заметить начало заболевания или, что более желательно — научиться предотвращать риски его возникновения».
Планируется, что Центр здоровья будет выезжать на крупные предприятия, а также участвовать в акциях. Работу передвижной поликлиники хотят организовать весной и осенью.