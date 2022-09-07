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Сбербанк полностью обеспечил банкоматы комплектующими

7 сентября 19:22
Сбер сообщил о достижении максимальной доступности банкоматов, превысившей 96%. Это самый высокий показатель за весь период существования парка банкоматов. Данные предоставила пресс-служба Сбербанка.

По заявлению Алексея Пономаренко, директора Центра управления наличным денежным обращением Сбера, учреждение в полном объеме обеспечено комплектующими к банкоматам. Достижение Сбербанком максимума доступности устройств самообслуживания означает, что банкоматы теперь доступны клиентам практически постоянно, исключая периоды работы специалистов сервисных служб и инкассаторов, пишет newsnn.ru

Этот результат стал возможен благодаря комплексу эффективных мер, над реализацией которых Сбербанк трудился в течение нескольких последних лет. Условия соглашений с сервисными компаниями обеспечивают защиту от повышения стоимости обслуживания банкоматов, резюмировал Пономаренко.

Герман Греф, председатель правления Сбера, сообщил, что сейчас банк вышел на прибыль. Также он рассказал о том, что специалистами дается прогноз на достижение положительных финансовых показателей — начиная со второго полугодия.

Сбербанком решены все проблемы, формируются резервы, и вскоре учреждение будет обходиться без дополнительной капитализации.

Также Греф отметил, что сейчас у Сбера начинается нормальный режим функционирования. Он понемногу возвращается на тот уровень, на котором находился до наступления кризиса. Нормализуются расходы на резервы, растет чистый процентный доход, оформляются корпоративные и ряд прочих розничных кредитных займов.

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