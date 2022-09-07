Сбербанк полностью обеспечил банкоматы комплектующими

Также Греф отметил, что сейчас у Сбера начинается нормальный режим функционирования. Он понемногу возвращается на тот уровень, на котором находился до наступления кризиса. Нормализуются расходы на резервы, растет чистый процентный доход, оформляются корпоративные и ряд прочих розничных кредитных займов.