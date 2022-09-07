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Сбербанк отмечает прирост почти на 10 тысяч новых клиентов в Сибири

7 сентября 07:19
Фото: 1MI
По итогам первого полугодия 2022-го года в Сибирский Сбербанк пришло более 9,5 тысяч новых корпоративных клиентов.

Наибольший прирост отмечается в Новосибирском отделении – клиентская база выросла на 8% или 4,8 тыс активных клиентов.

Приток клиентов отмечается во всей стране: с начала года активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, пришедшие из других банков.
Сегодня Сбер предлагает клиентам широкую линейку высокотехнологичных продуктов и сервисов для населения, бизнеса и государства. Современные цифровые решения помогают людям в ежедневных делах — экономят время и деньги и повышают качество жизни. Так, интернет-банк СберБизнес включает в себя массу сервисов для предпринимателей, которые доступны и на мобильных устройствах. Кроме того, Сбер регулярно проводит бесплатные образовательные курсы для предпринимателей, в том числе в рамках совместных программ с платформой «Деловая среда». Одним из таких мероприятий станет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Life «Перезагрузка», который состоится в ближайший четверг, 8 июля в 15:00. Трансляция форума пройдет на платформе sberbusiness.live.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Статистика по приросту новых клиентов говорит о том, что предприниматели в Сибири выбирают Сбер в качестве своего главного банка. Мы благодарны за доверие каждому клиенту, решившему обратиться в Сбер, и отвечаем традиционно высокими стандартами качества услуг. Мы регулярно актуализируем наши финансовые, кредитные и технологичные продукты и решения, чтобы стать удобнее для клиентов».
#Екатерина Чаплинская
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