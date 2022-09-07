Сбер инициировал создание российской биржи во Владивостоке

Зампред правления Сбера указал также на то, что нужно создавать условия для кредитования стран, выступающих партнерами, и предоставлять друг другу взаимные гарантии. Ключевая проблема на сегодняшний день состоит в том, что дружественные страны готовы покупать у России товары за рубли, но им их попросту не хватает. Причиной является торговый дисбаланс: мы покупаем у них мало, а они у нас – много. Сбер намерен предоставить дружественным государствам национальную валюту России, однако ему нужно понимать, как может помочь ЭКСАР.