Сбер инициировал создание российской биржи во Владивостоке

Ведяхин акцентировал внимание на том, что Россия столкнулась сегодня с вызовом: ей нужно вести торговлю с дружественными странами в национальных валютах, и рубль – в их числе. Однако, невзирая на все текущие реалии геополитики, цены в контрактах до сих пор номинированы в евро и долларах, даже при расчетах в нацвалютах. Зампред правления Сбера выразил мнение о том, что из-за сложившейся ситуации финансовые потери несут при конвертациях все стороны, пишет primamedia.ru.
Ведяхин уверен, что России следует поставить точку в этом вопросе и окончательно прекратить рассчитываться через SWIFT. Есть такие альтернативы, как Sber FinLine и СПФС. Идеальный вариант для страны – создавать свои торговые площадки, полагает банкир. Он назвал биржевую торговлю более интересной и выгодной по сравнению с двусторонними контрактами. Зависимость от одного покупателя неприемлема. Должна функционировать биржа с фьючерсами, форвардами и производными инструментами, подчеркнул Ведяхин.
Зампред правления Сбера указал также на то, что нужно создавать условия для кредитования стран, выступающих партнерами, и предоставлять друг другу взаимные гарантии. Ключевая проблема на сегодняшний день состоит в том, что дружественные страны готовы покупать у России товары за рубли, но им их попросту не хватает. Причиной является торговый дисбаланс: мы покупаем у них мало, а они у нас – много. Сбер намерен предоставить дружественным государствам национальную валюту России, однако ему нужно понимать, как может помочь ЭКСАР.
«По любой паре нацвалюта-рубль сейчас кросс-курс делается через доллар-евро. Надо отходить от этого: должна быть площадка, например на базе Московской биржи, для прямых торговых пар, - подытожил Ведяхин. - И все это не суперсложные задачи — это можно сделать за шесть-девять месяцев. И это даст усиление торговли со странами евразийского партнерства в полтора-два раза — просто за счет наличия хороших, качественных, современных финансовых инструментов».