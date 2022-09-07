Россия вышла из Соглашения об облегченном посещении Курил гражданами Японии

Распоряжение фактически прекращает действие соглашения об упрощенной процедуре посещения Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды гражданами Японии, которые ранее проживали на этой территории, и членами их семей. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручи Министерству иностранных дел уведомить о решении Японию.