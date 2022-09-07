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Россия вышла из Соглашения об облегченном посещении Курил гражданами Японии

7 сентября 08:21
Фото: piqsels.com
Премьер-министр РФ подписал указ о прекращении режима облегченного посещения гражданами Японии Курил.

Россия прекратила действие Соглашение об облегченном посещении Курил гражданами Японии, бывшими жителями островов — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на официальный сайт правовой информации.

Распоряжение фактически прекращает действие соглашения об упрощенной процедуре посещения Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды гражданами Японии, которые ранее проживали на этой территории, и членами их семей. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручи Министерству иностранных дел уведомить о решении Японию. 

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