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Омский художник разрубил топором картины с собственной выставки

7 сентября 12:58
Фото: Город55
Выставка абстрактного искусства закончилась уничтожением полотен самыми изощренными способами.

В конце августа в центре города можно было увидеть довольно необычное зрелище — молодой человек с топором в руках крушил картины на глазах у прохожих. Как выяснилось, если это и вандализм, то своеобразный: полотна со своей выставки уничтожал сам автор.

Перед этим в одном из пространств Камергерского переулка прошла выставка омского художника Антона Руткова, который создает абстрактные концептуальные картины. Экспозиция под названием «Свечение» была доступна всем желающим в течение трех дней. А по завершении автор устроил настоящую расправу над собственными произведениями, причем использовал довольно нестандартные методы. Он разрубал холсты колуном, бил камнями, топтал ногами и выбрасывал в мусор.

Некоторые из работ перед уничтожением художник исписывал баллончиком, в чем явно был ироничный подтекст. К примеру, на картины наносились фразы, вероятно, давно набившие оскомину автору: «Я тоже так могу» и «Лучше бы работал на заводе». Исписанные таким образом полотна также беспощадно уничтожались.

На вопрос, в чем смысл перформанса, художник отказался отвечать серьезно.

«Потому что картины — это не вишневый пирог. Если бы это был вишневый пирог или чашечка горячего черного кофе, я бы ни за что этого не сделал», — прокомментировал Антон Рутков Городу55.

Впрочем, акт можно понимать как ироничное высказывание о потребительстве, в том числе в искусстве. «Вещи не главное, важнее человеческие жизни», — подтвердил такое понимание художник.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Омск#Искусство#Художник#Видео
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