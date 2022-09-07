Омский бизнесмен Иван Поляков отказался от доли в двух СМИ

Иван Поляков, бывший генеральный директор радиозавода имени Попова, перестал быть совладельцем двух фирм. Согласно открытым данным, до недавнего времени он владел 50% акций ООО «Сибирское агенство новостей» и ООО «Рекламное агентство «Радио Сибирь». Первая компания зарегистрирована в Красноярске, вторая – в Томске. В обоих случаях эти пакеты перешли к только что организованным дочерним компаниям с такими же названиями.