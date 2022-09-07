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Омский бизнесмен Иван Поляков отказался от доли в двух СМИ

7 сентября 04:49
Фото: Яндекс. Панорама
Одна из них зарегистрирована в Томске, другая – в Красноярске.

Иван Поляков, бывший генеральный директор радиозавода имени Попова, перестал быть совладельцем двух фирм. Согласно открытым данным, до недавнего времени он владел 50% акций ООО «Сибирское агенство новостей» и ООО «Рекламное агентство «Радио Сибирь». Первая компания зарегистрирована в Красноярске, вторая – в Томске. В обоих случаях эти пакеты перешли к только что организованным дочерним компаниям с такими же названиями.

Иван Поляков на данный момент руководит ООО «Межгосударственная корпорация развития», в которую входят производственное объединение имени А. С. Попова, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Как сообщал Город55, в августе эта корпорация, прежде зарегистрированная в Омске, «прописалась» в Москве.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Иван Поляков#Бизнес-новости
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