Омский бизнесмен Иван Поляков отказался от доли в двух СМИ

Иван Поляков, бывший генеральный директор радиозавода имени Попова, перестал быть совладельцем двух фирм. Согласно открытым данным, до недавнего времени он владел 50% акций ООО «Сибирское агенство новостей» и ООО «Рекламное агентство «Радио Сибирь». Первая компания зарегистрирована в Красноярске, вторая – в Томске. В обоих случаях эти пакеты перешли к только что организованным дочерним компаниям с такими же названиями.
Иван Поляков на данный момент руководит ООО «Межгосударственная корпорация развития», в которую входят производственное объединение имени А. С. Попова, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Как сообщал Город55, в августе эта корпорация, прежде зарегистрированная в Омске, «прописалась» в Москве.