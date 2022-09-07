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На Сахалине ураганный ветер протащил остановку по улице

7 сентября 14:43
Фото: фрагмент видео
Происшествие сняли на видео.

На Сахалине буря, пришедшая с Тихого океана, снесла остановку и протащила ее по улице, видео происшествия появилось в социальных сетях, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на сайт Citysakh.ru.

На Сахалин буря пришла со стороны Тихого океана, был сильный дождь, бушевал ураганный ветер, который валил деревья. В Холмске порывом ветра снесло павильон на остановке общественного транспорта, после чего его протащило по улице.

Сразу в нескольких районах Сахалинской области погода значительно ухудшилась, однако особенно стихия разгулялась в Холмске, где порывы ветра достигали 27 метров в секунду. 

#Алина Ибрагимова
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