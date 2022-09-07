На Сахалине ураганный ветер протащил остановку по улице

На Сахалине буря, пришедшая с Тихого океана, снесла остановку и протащила ее по улице, видео происшествия появилось в социальных сетях, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на сайт Citysakh.ru.
На Сахалин буря пришла со стороны Тихого океана, был сильный дождь, бушевал ураганный ветер, который валил деревья. В Холмске порывом ветра снесло павильон на остановке общественного транспорта, после чего его протащило по улице.
Сразу в нескольких районах Сахалинской области погода значительно ухудшилась, однако особенно стихия разгулялась в Холмске, где порывы ветра достигали 27 метров в секунду.