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На Сахалине до 90 тысяч человек пройдут высокотехнологичное медицинское обследование

7 сентября 05:23
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на ВЭФ-2022 сообщил, что в текущем году 90 тысяч жителей региона пройдут высокотехнологичное медицинского обследование. Об этом он рассказал на панельной сессии «Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире».

Валерий Лимаренко рассказал, что в регионе было открыто 15 диагностических центров, в которых прошли обследование 73 тысячи человек в 2021 году, а в текущем планируется 90 тысяч. По словам губернатора, такие проверки позволяют своевременно приступить к лечению, в том числе заболеваний, представляющих угрозу жизни, передает tia-ostrova.ru.

Он сказал, что за последние три года в Сахалинской области организовали централизованную систему планирования работы врачей первичного звена. Это дало более 30% дополнительных талонов. Врачей больниц, где загруженность составляет 50-70%, теперь привлекают для приема пациентов в поликлиниках, что позволило увеличить количество талонов к узким специалистам.

Записаться на прием к врачу можно в личном кабинете каждого пациента в специальном региональном приложении, через портал Госуслуги, инфомат в медучреждениях или работающий круглосуточно колл-центр. При этом записаться к узкому специалисту тем, кто стоят на учете по ряду заболевание, можно без посещения терапевта.

Отдельное внимание уделяется обследованию жителей удаленных населенных пунктов. В этом помогает система «Умный ФАП». На момент публикации материала 10 ФАПов области получили оборудование для проведения диагностики и дистанционной передачи данных. С помощью СМАРТ-технологий обследовано около 2,5 тысячи человек. В этом году подобная аппаратура поступит еще в 13 ФАПов.

Также для обследования сельских жителей и проведения диспансеризации используются 47 мобильных комплексов: диагностические, лабораторные, стоматологические, рентгенологические. С января по август с их помощью обследовано 35 тысяч человек.

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