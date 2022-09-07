На Сахалине до 90 тысяч человек пройдут высокотехнологичное медицинское обследование

Записаться на прием к врачу можно в личном кабинете каждого пациента в специальном региональном приложении, через портал Госуслуги, инфомат в медучреждениях или работающий круглосуточно колл-центр. При этом записаться к узкому специалисту тем, кто стоят на учете по ряду заболевание, можно без посещения терапевта.