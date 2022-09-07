Москва вошла в пятерку городов РФ с самыми высокими платежами за ЖКХ

По итогам 2021 года московская семья в среднем тратила на оплату услуг ЖКХ более 10 тыс. рублей в месяц. В список регионов с наиболее высокими затратами на оплату соответствующих услуг вошли Камчатка — 9 919 рублей, Магаданская область — 9 891 рубль, Ямало-Ненецкий АО — 8 810 рублей и Ненецкий АО — 8 243 рубля.