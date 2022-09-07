Москва вошла в пятерку городов РФ с самыми высокими платежами за ЖКХ

Москва включена в ТОП-5 российских городов с самыми высокими платежами за услуги ЖКХ. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
По итогам 2021 года московская семья в среднем тратила на оплату услуг ЖКХ более 10 тыс. рублей в месяц. В список регионов с наиболее высокими затратами на оплату соответствующих услуг вошли Камчатка — 9 919 рублей, Магаданская область — 9 891 рубль, Ямало-Ненецкий АО — 8 810 рублей и Ненецкий АО — 8 243 рубля.
Согласно аналитическому отчету, наименьшие траты на оплату услуг ЖКХ были у жителей Чувашии, Калмыкии, Курской и Брянской областей, Дагестана — менее 3 700 тыс. рублей. Средняя российская семья платит за ЖКХ около 5 500 рублей в месяц. По сравнению с 2020 годом сумма увеличилась на 9,2%.