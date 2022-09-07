Мать омской школьницы пожаловалась на проезжающие мимо остановки автобусы

Омичка рассказала, что ее ребенок ездит на занятия во Дворец творчества, и водители автобусов не останавливаются на остановке. Девочке приходится выходить на следующей и идти до места пешком. Однако в ответ на жалобы матери пассажирское предприятие посоветовало нажимать девочке на кнопку над дверью.