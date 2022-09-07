Мать омской школьницы пожаловалась на проезжающие мимо остановки автобусы

На омские автобусы маршрутов № 33 и № 59 пожаловалась женщина, дочь которой вынуждена ходить пешком из-за того, что водители пропускают одноименные остановки. Претензия появилась в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте».
Омичка рассказала, что ее ребенок ездит на занятия во Дворец творчества, и водители автобусов не останавливаются на остановке. Девочке приходится выходить на следующей и идти до места пешком. Однако в ответ на жалобы матери пассажирское предприятие посоветовало нажимать девочке на кнопку над дверью.
«Моему возмущению нет предела. Мы просто не достаем до этой кнопки, и не всегда кто-то взрослый находится рядом», — написала женщина.
В городской администрации прокомментировали ситуацию и пообещали провести дополнительный инструктаж водителей.
«По факту вашего обращения, до сведения перевозчиков указанных маршрутов сегодня будет доведена информация. С водительским составом будет проведен дополнительный инструктаж о необходимости останавливаться на каждом остановочном пункте, включая остановочный пункт „Дворец творчества“ в обоих направлениях», — отметили в мэрии.