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Индия рассмотрит предложение G7 ограничить цены на нефть из России

7 сентября 08:25
В Индии собираются оценить предложение G7 об установлении лимита цен на российскую нефть.

В Индии собираются внимательно изучить предложение G7 ввести лимит цен на нефть из России, пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление министра нефти и газа страны Хардип Сингх Пури телеканалу CNBC в рамках участия в выставке Gastech 2022 в Милане.

Министр подчеркнул, что пока нет понимания, какие именно страны собираются поддерживать предложенное ограничение, и какие последствия для мирового рынка они будут иметь.

Основными поставщиками нефти в Индию остаются Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ. На долю российской нефти в марте 2022 года приходилось около 0,2% импорта, отметил Пури. Он заявил, что Индия будет покупать нефть «в России и где угодно». Министр отметил, что у него нет морального конфликта, связанного с покупкой нефти из России, однако есть моральный долг перед индийскими потребителями. Пури заявил, что не желает, чтобы «бензонасос иссяк».

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