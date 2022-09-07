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Депутаты Госдумы нашли выход из логистического кризиса в туристической сфере

7 сентября 16:08
Фото: 1MI
Для решения проблемы логистического кризиса в туристической сфере необходим каршеринг, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

В беседе с NEWS.ru, она сказала, что данный сезон показал, что в России не смогли до конца решить проблему транспортной доступности по туристическим направлениям. Единственным выходом из этой ситуации может стать каршеринг. Кроме того, депутат сказала, что в ряде санаториях был «недоезд». Так, около 65% туристов попросту не смогли купить билеты.

Костенко видит выход из сложившейся ситуации в автотуризме. Необходимо развить каршеринг до межрегионального уровня. Турист, прилетевший в аэропорт, должен иметь возможность взять напрокат автомобиль, добраться на нем до точки назначения и оставить его в удобном месте. Подобные меры позволят повысить транспортную доступность в труднодоступных регионах России.

Также Костенко отдельно отметила проблему транспортной доступности туристических объектов и нескольких туристических направлений. РЖД тяжело перестраиваться под сегодняшние реалии, в которых половина аэропортов недоступна и необходимо наращивать огромные объемы пассажироперевозок.

В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что любой россиянин должен иметь возможность путешествовать, независимо от его доходов. Для этого нужно создать новые курортные зоны в стране. Данный вопрос является острым в нынешних условиях.

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