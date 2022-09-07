Депутаты Госдумы нашли выход из логистического кризиса в туристической сфере

В беседе с NEWS.ru, она сказала, что данный сезон показал, что в России не смогли до конца решить проблему транспортной доступности по туристическим направлениям. Единственным выходом из этой ситуации может стать каршеринг. Кроме того, депутат сказала, что в ряде санаториях был «недоезд». Так, около 65% туристов попросту не смогли купить билеты.