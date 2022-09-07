Депутаты Госдумы нашли выход из логистического кризиса в туристической сфере

В беседе с NEWS.ru, она сказала, что данный сезон показал, что в России не смогли до конца решить проблему транспортной доступности по туристическим направлениям. Единственным выходом из этой ситуации может стать каршеринг. Кроме того, депутат сказала, что в ряде санаториях был «недоезд». Так, около 65% туристов попросту не смогли купить билеты.
Костенко видит выход из сложившейся ситуации в автотуризме. Необходимо развить каршеринг до межрегионального уровня. Турист, прилетевший в аэропорт, должен иметь возможность взять напрокат автомобиль, добраться на нем до точки назначения и оставить его в удобном месте. Подобные меры позволят повысить транспортную доступность в труднодоступных регионах России.
Также Костенко отдельно отметила проблему транспортной доступности туристических объектов и нескольких туристических направлений. РЖД тяжело перестраиваться под сегодняшние реалии, в которых половина аэропортов недоступна и необходимо наращивать огромные объемы пассажироперевозок.
В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что любой россиянин должен иметь возможность путешествовать, независимо от его доходов. Для этого нужно создать новые курортные зоны в стране. Данный вопрос является острым в нынешних условиях.