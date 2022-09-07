Денис Буцаев: Российский экологический форум прошел

В работе РЭФ приняли участие представители госаппарата, предприниматели, отраслевые специалисты, а также волонтеры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица. В нынешнем году зарегистрировались на форум может любой желающий. Основная тематика форума связана с зелёными финансами и устойчивым развитием, а также с расширенной ответственностью производителей (РОП). Кроме того, участники форума обсудили инвестиционные проекты в отрасли и реформу обращения с мусором. Во время сессий форума участники обсудили промежуточные итоги реформы, подвергли обсуждению болевые точки, а также наметили пути решения имеющихся проблем. Об этом пишет 360tv.ru.
Российский экологический форум - новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с ТКО в России. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
“На этой площадке мы можем открыто проговорить проблемы и найти их решения, выявить пробелы в текущем состоянии отрасли и обсудить, как и чем их заполнять; презентовать какие-то новые технологические решения, поговорить о развитии инвестиционной составляющей. Такой конструктивный диалог позволяет найти точки опоры между всеми участниками отрасли и, безусловно, скрепить и укрепить их”, - отметил Денис Буцаев.
Примечательно, что форум пройшел уже во второй раз. В прошлом году основным событием форума стала пленарная сессия, в которой участвовали топ-спикеры отрасли: вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды России Александр Козлов и генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев.
Более подробная информация размещена на сайте мероприятия https://reo.ru/ref2022.