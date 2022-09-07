Денис Буцаев: Российский экологический форум прошел

В работе РЭФ приняли участие представители госаппарата, предприниматели, отраслевые специалисты, а также волонтеры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица. В нынешнем году зарегистрировались на форум может любой желающий. Основная тематика форума связана с зелёными финансами и устойчивым развитием, а также с расширенной ответственностью производителей (РОП). Кроме того, участники форума обсудили инвестиционные проекты в отрасли и реформу обращения с мусором. Во время сессий форума участники обсудили промежуточные итоги реформы, подвергли обсуждению болевые точки, а также наметили пути решения имеющихся проблем. Об этом пишет 360tv.ru.