БСК стала лауреатом всероссийского конкурса «Экспортер года»

По словам главы АО «БСК» Эдуарда Давыдова, товарами Башкирской содовой компании интересуются как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Предприятие ведет деятельность по выдвижению своей продукции на дополнительные рынки. Можно утверждать, что организация продолжит повышать свой профессионализм и увеличивать потенциал поставок.