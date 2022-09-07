БСК стала лауреатом всероссийского конкурса «Экспортер года»

АО вошло в число победителей в номинации «Ответственный производитель ESG» на конкурсе «Экспортер года». Об этом информирует mkset.ru.
По словам главы АО «БСК» Эдуарда Давыдова, товарами Башкирской содовой компании интересуются как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Предприятие ведет деятельность по выдвижению своей продукции на дополнительные рынки. Можно утверждать, что организация продолжит повышать свой профессионализм и увеличивать потенциал поставок.
БСК является серьезнейшим предприятием химотрасли Российской Федерации. Оно лидирует по изготовлению соды (пищевой и кальцинированной). Компания поставляет товары в более чем 70 государств мира. Речь идет о Венгрии, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Эстонии, Китае и остальных. Объем поставляемых товаров на данный момент составляет порядка 25%. Из них 11% - дальнее зарубежье.
Экспертная комиссия конкурса состояла из представителей Российского экспортного центра, объединений предпринимателей, центров поддержки экспорта и федеральных министерств. В ходе выбора победителей судьи оценивали наличие на производственных мощностях системы управления мусором, использование вторсырья при изготовлении конечного продукта, наличие внутренней политики, обеспечивающей гарантии соблюдения прав рабочих, и так далее.