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БСК стала лауреатом всероссийского конкурса «Экспортер года»

7 сентября 08:39
Фото: Медиахолдинг 1MI
Башкирская содовая компания признана одной из лучших по экспорту несырьевых неэнергетических ресурсов ПФО.

АО вошло в число победителей в номинации «Ответственный производитель ESG» на конкурсе «Экспортер года». Об этом информирует mkset.ru.

По словам главы АО «БСК» Эдуарда Давыдова, товарами Башкирской содовой компании интересуются как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Предприятие ведет деятельность по выдвижению своей продукции на дополнительные рынки. Можно утверждать, что организация продолжит повышать свой профессионализм и увеличивать потенциал поставок.

БСК является серьезнейшим предприятием химотрасли Российской Федерации. Оно лидирует по изготовлению соды (пищевой и кальцинированной). Компания поставляет товары в более чем 70 государств мира. Речь идет о Венгрии, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Эстонии, Китае и остальных. Объем поставляемых товаров на данный момент составляет порядка 25%. Из них 11% - дальнее зарубежье.

Экспертная комиссия конкурса состояла из представителей Российского экспортного центра, объединений предпринимателей, центров поддержки экспорта и федеральных министерств. В ходе выбора победителей судьи оценивали наличие на производственных мощностях системы управления мусором, использование вторсырья при изготовлении конечного продукта, наличие внутренней политики, обеспечивающей гарантии соблюдения прав рабочих, и так далее.

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