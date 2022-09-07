Бизнесмен из Краснодара выкупил омский пивной завод «ОША»

Обладателем пивного завода стал житель Ленинградской области Дмитрий Рыбаков. Отмечено, что он представлял интересы краснодарского предпринимателя Владимира Телелинского. Теперь в его распоряжении не только здания на участке, но и некоторое оборудование: линия по розливу пива, прибор для измерения углекислого газа, система деаэрации воды и другое. Здание ЛВЗ «Оша» находится на улице 22 Партсъезда, 101.