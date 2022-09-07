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Бизнесмен из Краснодара выкупил омский пивной завод «ОША»

7 сентября 13:36
Фото: 1MI
Окончательная цена лота составила 140 млн рублей.

Имущественный комплекс ЛВЗ «ОША» в Омске продали за 140 млн рублей. Информация о итогах торгов появилась на федеральном реестре «Федресурс».

Обладателем пивного завода стал житель Ленинградской области Дмитрий Рыбаков. Отмечено, что он представлял интересы краснодарского предпринимателя Владимира Телелинского. Теперь в его распоряжении не только здания на участке, но и некоторое оборудование: линия по розливу пива, прибор для измерения углекислого газа, система деаэрации воды и другое. Здание ЛВЗ «Оша» находится на улице 22 Партсъезда, 101.

Напомним, что ранее стоимость лота составляла 519, 3 млн рублей. Потом она снизилась до 365 млн, а затем и до 114 млн рублей. 

Омский ЛВЗ «ОША» пытаются продать за треть от цены
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск#Омская область#Пивной завод#Продажа#Покупка участка#Торги
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