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Выживший в пожаре кот из Называевска никак не может найти себе новых хозяев

6 сентября 02:29
Фото: 1MI
Прошло уже несколько месяцев, как кота вылечили, но его все еще не забрали.

Вчера, 5 сентября, в паблике «Омск ВК» появился пост, в котором говорилось о поиске нового хозяина для кота Василия, который выжил при пожаре в Называевске. Животное ищет дом уже больше трех месяцев, но пока безуспешно.

«Не родись красивым, а родись счастливым. Вася, пострадавший при пожаре, так и ждет, пока выберут именно его», — говорится в посте.

В пожаре у кота обгорела шерсть, лапы и уши, он надышался угарным газом и почти не двигался в первые дни. Василия вылечили, сейчас он восстановился, его обработали от паразитов и кастрировали. Он питается кормом, также его приучили к лотку.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Кот#Пожары#Животные#Ветеринар
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