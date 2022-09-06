Выживший в пожаре кот из Называевска никак не может найти себе новых хозяев

Вчера, 5 сентября, в паблике «Омск ВК» появился пост, в котором говорилось о поиске нового хозяина для кота Василия, который выжил при пожаре в Называевске. Животное ищет дом уже больше трех месяцев, но пока безуспешно.
«Не родись красивым, а родись счастливым. Вася, пострадавший при пожаре, так и ждет, пока выберут именно его», — говорится в посте.
В пожаре у кота обгорела шерсть, лапы и уши, он надышался угарным газом и почти не двигался в первые дни. Василия вылечили, сейчас он восстановился, его обработали от паразитов и кастрировали. Он питается кормом, также его приучили к лотку.