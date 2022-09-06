В омском Доме творчества детей будут учить робототехнике и веб-дизайну

Местная жительница, мать пятерых детей Лолита Демченко говорит, что очень рада открытию дополнительных мест для бесплатных занятий. В этом году в Центр развития ребенка при Доме детского творчества записали двух ее детей, еще двое уже успешно окончили обучение, причем старшая дочь Алена - выпускница школы и идет на золотую медаль. Многодетная омичка отмечает, что развить ребенка многосторонне помогли занятия в Доме детского творчества.