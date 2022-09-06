В омском Доме творчества детей будут учить робототехнике и веб-дизайну

С 1 сентября в Доме детского творчества Октябрьского округа Омска запустили занятия по новым образовательным программам, предусмотренным нацпроектом «Образование» и федеральным проектом «Новая школа» партии «Единая Россия».
В 2022 году Дом детского творчества включили в федеральный и региональный проекты «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», которые позволили создать новые места для дополнительного образования детей.
В рамках проекта дети будут заниматься по физкультурно-спортивным программам: гимнастика, фитнес, баскетбол, мини-футбол, шахматы. Также есть творческие и технические программы, в том числе компьютерный дизайн и робототехника.
Занятия начались 1 сентября, учиться могут дети в возрасте от 5 до 18 лет.
Как сообщила директор Дома детского творчества Юлия Плоцкая, определить самые востребованные программы помог мониторинг, который учреждение проводило 7 лет. Самыми актуальными оказались занятия спортивной и технической направленности. В Октябрьском округе не хватает учебных заведений по этим профилям.
«Занятия спортом будут способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, а занятия робототехникой развитию конструкторского мышления», - отметила Юлия Плоцкая.
Кроме того, Дом детского творчества оснастили новым оборудованием для занятий, отремонтировали кабинеты робототехники и компьютерного дизайна. Сейчас продолжается ремонт в спортивном зале.
«Уже выполнена замена системы отопления, утеплены окна. Сейчас идут подготовительные работы к капитальному ремонту системы вентиляции, электрических сетей, ремонту стен, потолка, а также сопутствующих помещений: тренерской, раздевалок, душевых, туалетов. На проведение всех видов ремонтных работ выделено 4,5 млн рублей», - сообщила начальник отдела по делам молодежи физической культуры и спорта администрации ОАО Ирина Погребная.
Местная жительница, мать пятерых детей Лолита Демченко говорит, что очень рада открытию дополнительных мест для бесплатных занятий. В этом году в Центр развития ребенка при Доме детского творчества записали двух ее детей, еще двое уже успешно окончили обучение, причем старшая дочь Алена - выпускница школы и идет на золотую медаль. Многодетная омичка отмечает, что развить ребенка многосторонне помогли занятия в Доме детского творчества.
«Когда в семье есть ребенок, то отдельной статьей расходов бюджета являются траты на его развитие. В нашей семье пятеро детей. Конечно, мы довольны тем, что властями предусмотрены бесплатные места дополнительного образования. А теперь появляются дополнительные – с уклоном на развитие навыков, которые отвечают запросу сегодняшнего дня. Ранее заниматься робототехникой можно было только платно, причем цены кусались. Сейчас созданы условия для того, чтобы все могли познавать мультидисциплинарные науки, которые объединяют программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику», - сказала Лолита Демченко.
В автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования Омской области» продолжается запись на занятия по новым образовательным программам.