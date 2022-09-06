В Омске семья оказалась заточена в глубоком погребе под гаражом

В ГУ МЧС по Омской области сообщили о спасательной операции, которую пришлось проводить сегодня в одном из домов. В пожарно-диспетчерскую службу позвонили и рассказали, что женщина упала с высоты и получила травмы.
На помощь оперативно выехало отделение 24 пожарно-спасательной части.
Выяснилось, что в гараже дома находится погреб глубиной около 3.5 метров. В него ведет специальный подъемник. В погреб спускалась семья - пожилые супруги и их внук. В какой-то момент площадка оборвалась, и вся семья упала на пол. Мужчина и мальчик не пострадали, а вот женщина травмировалась и не смогла подняться.
"Мы уложили пострадавшую на спинальный щит, закрепили ее, установили штурмовую лестницу, чтобы ускорить подъем, и эвакуировали женщину из погреба. Затем передали медицинским работникам», - рассказал о спасении омички помощник начальника караула 24 пожарно-спасательной части Станислав Мацкевич.