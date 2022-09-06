В Омске семья оказалась заточена в глубоком погребе под гаражом

Выяснилось, что в гараже дома находится погреб глубиной около 3.5 метров. В него ведет специальный подъемник. В погреб спускалась семья - пожилые супруги и их внук. В какой-то момент площадка оборвалась, и вся семья упала на пол. Мужчина и мальчик не пострадали, а вот женщина травмировалась и не смогла подняться.