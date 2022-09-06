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В Омске ремонт автопогрузчика закончился смертью предпринимателя

6 сентября 09:02
Фото: 1MI
На голову мужчине, по информации силовиков, упал бетонный блок.

В Омске выясняются все обстоятельства несчастного случая, из-за которого погиб 58-летний индивидуальный предприниматель. 

«Все произошло у дома № 36 по улице Волгоградской. Там в понедельник, 5 сентября, около 15:23 у автопогрузчика было обнаружено тело мужчины», - сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона. 

Прибывшие на место происшествия силовики выяснили, что в тот день омский предприниматель ремонтировал вилочный погрузчик TOYOTA. В какой-то момент спецтехника повредила бетонную опору, и она рухнула мужчине на голову.

Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте еще до приезда скорой помощи. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#ЧП#Авария#Несчастный случай
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