В Омске ремонт автопогрузчика закончился смертью предпринимателя

В Омске выясняются все обстоятельства несчастного случая, из-за которого погиб 58-летний индивидуальный предприниматель.
«Все произошло у дома № 36 по улице Волгоградской. Там в понедельник, 5 сентября, около 15:23 у автопогрузчика было обнаружено тело мужчины», - сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона.
Прибывшие на место происшествия силовики выяснили, что в тот день омский предприниматель ремонтировал вилочный погрузчик TOYOTA. В какой-то момент спецтехника повредила бетонную опору, и она рухнула мужчине на голову.
Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте еще до приезда скорой помощи.