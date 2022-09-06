В Омске ищут 15-летнего подростка в черном костюме

В Омске пропал 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Мальчик ушел из дома по улице Осипова 5 сентября около 00:15 часов ночи и до сих пор не вернулся. На данный момент его местонахождение неизвестно. При этом пропавший имеет при себе телефон, но на звонки родителей и сотрудников полиции не отвечает.
Приметы пропавшего: рост 171 сантиметр, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: на левой брови у подростка есть шрам.
На момент пропажи он был одет в черный спортивный костюм на молнии с капюшоном, бейсболка черного цвета с надписью Adidas, на ногах серые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию.