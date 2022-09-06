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В Омске ищут 15-летнего подростка в черном костюме

6 сентября 11:03
Фото: 1MI
Мальчик пропал накануне ночью.

В Омске пропал 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Мальчик ушел из дома по улице Осипова 5 сентября около 00:15 часов ночи и до сих пор не вернулся. На данный момент его местонахождение неизвестно. При этом пропавший имеет при себе телефон, но на звонки родителей и сотрудников полиции не отвечает.

Приметы пропавшего: рост 171 сантиметр, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: на левой брови у подростка есть шрам.

На момент пропажи он был одет в черный спортивный костюм на молнии с капюшоном, бейсболка черного цвета с надписью Adidas, на ногах серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Поиски#Поиски человека#Поиск ребенка#Пропал ребенок
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