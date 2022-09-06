В Омске ищут 15-летнего подростка в черном костюме

Мальчик ушел из дома по улице Осипова 5 сентября около 00:15 часов ночи и до сих пор не вернулся. На данный момент его местонахождение неизвестно. При этом пропавший имеет при себе телефон, но на звонки родителей и сотрудников полиции не отвечает.