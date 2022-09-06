В «БКС Мир инвестиций» рассказали о новых возможностях для инвестора

Клиент получает доход за счет того, что страховая компания вкладывает его деньги в акции, облигации и прочие активы. При этом для баланса рисков вложенные деньги должны быть разделены на две части — инвестиционную и гарантийную. Первая идет в рискованные, но и потенциально наиболее прибыльные активы — российские и иностранные акции и облигации, валюту и биржевые фонды, фьючерсы и опционы. Они способны принести дополнительный доход — и долю от этого дохода страховая компания начислит владельцу полиса. Вторая часть — в надежные финансовые инструменты с гарантированной доходностью: депозиты, государственные облигации, а также в корпоративные облигации ведущих российских компаний. За 3–5 лет действия полиса консервативные инструменты приносят доход, который позволит страховщику вернуть клиенту не меньше той суммы, которую он внес. При этом есть продукты страхования жизни, в которых клиент сам может выбирать, в какие активы будут вложены его средства. Важно, что оказаться «в минусе» с этими инструментами невозможно.