Устроили засаду. В Омской области на пенсионерку напали ради носка с пенсией

Все произошло 6 июля в городе Тюкалинск Омской области. Парни к преступлению подготовились заранее. Узнали, что 82-летняя пенсионерка живет в общежитии одна, и дождались момента, когда ей придут деньги. Они даже распределили между собой роли и направились к старушке. Когда она поднималась на второй этаж, грабители выключили в коридоре свет и напали на нее. Насильственно они похитили 12 тысяч рублей, которые женщина хранила при себе в одном из носков.