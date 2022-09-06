Устроили засаду. В Омской области на пенсионерку напали ради носка с пенсией

Двое подростков 16 и 18 лет украли у беззащитной пенсионерки всю пенсию. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Все произошло 6 июля в городе Тюкалинск Омской области. Парни к преступлению подготовились заранее. Узнали, что 82-летняя пенсионерка живет в общежитии одна, и дождались момента, когда ей придут деньги. Они даже распределили между собой роли и направились к старушке. Когда она поднималась на второй этаж, грабители выключили в коридоре свет и напали на нее. Насильственно они похитили 12 тысяч рублей, которые женщина хранила при себе в одном из носков.
Полицейские совместно со следствием также выяснили, что фигуранты причастны к краже. Они установили, что незадолго до грабежа подозреваемые под надуманным предлогом приходили в комнату к потерпевшей, откуда похитили 4 тысячи рублей. Подростки были задержаны 1 сентября. Следственные органы завели на них уголовное дело за грабеж. Пока фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.