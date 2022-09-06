Стало известно, сколько пассажиров обслужил омский аэропорт в последний месяц лета

Омский аэропорт подвел итоги работы в августе. В последний месяц лета аэропорт обслужил 921 рейс. Этот показатель в полтора раза выше, чем в 2018 году (тогда было 660).
Пассажиропоток составил 200 тыс пассажиров. Рекордный пассажиропоток зарегистрировали 15 августа. В этот день в Омском аэропорту обслужили 8 087 пассажиров.
В этом году миллионного пассажира зафиксировали в августе. В предыдущие годы такого показателя удавалось добиться в сентябре, а в 2018 году – в ноябре. В 2020 году пассажиропоток был очень низким из-за пандемии коронавируса.
Сейчас из Омска можно улететь по 38 направлениям. При этом в 2018 года число авиакомпаний выросло в полтора раза.