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Специалист рассказал, как побороть страх любви

6 сентября 13:55
Фото: piqsels.com
Кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Толоконин сообщил, что страх любви является хронической проблемой многих людей, и это может негативно влиять на различные сферы жизни.

Он пояснил, что люди со страхом любви опасаются довериться новому человеку, а также не способны любить выбранную профессию, свою жизнь и весь мир. Тогда как успешные люди, невзирая на нестабильность внешнего мира, продолжают любить себя, свое дело и уверены, что у них все получится. Об этом пишет iz.ru.

По словам эксперта, любовь является устойчивым состоянием для здоровой психики. Так как, если человек живет в гармонии, если он счастлив и психологически зрел, он будет вырабатывать это чувство вне зависимости от внешних обстоятельств. Но если человек боится любви, он будет ревнивым и раздражительным, попытается полностью контролировать своего партнера. Психотерапевт пояснил, что причиной возникновения такого состояния может стать неудачный роман или тяжелое расставание.

Специалист рекомендовал людям со страхом любви научиться открывать в себе это чувство и опираться на него. Он заявил, что осознанная практика помогает избавиться от ревности и депрессии, а также улучшить здоровье. Если же внутренние страхи самостоятельно побороть не удается, тогда необходимо обратиться к психотерапевту, резюмировал Артем Толоконин.

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