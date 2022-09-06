Специалист рассказал, как побороть страх любви

Он пояснил, что люди со страхом любви опасаются довериться новому человеку, а также не способны любить выбранную профессию, свою жизнь и весь мир. Тогда как успешные люди, невзирая на нестабильность внешнего мира, продолжают любить себя, свое дело и уверены, что у них все получится. Об этом пишет iz.ru.