Скандальный кондуктор, дата закрытия Н&M и зараженная почва. Главные новости Омска

Новость № 1. По словам родителей омского школьника, кондуктор троллейбуса № 16 не стала рассчитывать его и порвала школьное удовлетворение. Они написали заявление в прокуратуру. Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта.
Новость № 2. Не успели в Омске открыть популярный магазин одежды Н&М, как уже сообщили ориентировочную дату его полного закрытия. Теперь поклонники шведской компании могут настраиваться на прощальный уход.
Новость № 3. Лаборатория Омского референтного центра Россельхознадзора проверила состояние почвы в Омской области. В итоге в 30 из 40 отобранных проб в поселке Иртыш Черлакского района обнаружили колиформные и фекальные бактерии.