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Скандальный кондуктор, дата закрытия Н&M и зараженная почва. Главные новости Омска

6 сентября 13:56
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. По словам родителей омского школьника, кондуктор троллейбуса № 16 не стала рассчитывать его и порвала школьное удовлетворение. Они написали заявление в прокуратуру. Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта.

Омский дептранс разберется в ситуации с кондуктором, порвавшей справку школьнику
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Новость № 2. Не успели в Омске открыть популярный магазин одежды Н&М, как уже сообщили ориентировочную дату его полного закрытия. Теперь поклонники шведской компании могут настраиваться на прощальный уход. 

Названа дата окончательного закрытия магазина H&M в Омске
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Новость № 3. Лаборатория Омского референтного центра Россельхознадзора проверила состояние почвы в Омской области. В итоге в 30 из 40 отобранных проб в поселке Иртыш Черлакского района обнаружили колиформные и фекальные бактерии.

Почва в Омской области оказалась заражена фекальными бактериями
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Кондуктор#Бактерии#Магазин
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