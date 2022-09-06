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«Сбер» за III квартал выдержал больше DDoS-атак, чем за последние пять лет

6 сентября 04:26
Фото: 1MI
Сбербанк в течение третьего квартала 2022 года выдержал около 450 DDoS-атак.

Это больше, чем за последние пять лет, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Восточного экономического форума. 

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«За последний квартал около 450 DDoS-атак выдержал „Сбер“ и 350 — на наши дочерние компании. Это много, это все атаки, которые мы имели за последние пять лет».

VII Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. 

#Екатерина Чаплинская
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