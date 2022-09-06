Платить по ненужным счетам. Город55 начал проверку успеваемости банков

Жизненный цикл банка
«Альфа-банк» работает 24 года, он был зарегистрирован в 1998 году. По данным на 2022 год у банка действуют 50 филиалов в разных городах России
Уставный капитал банка
59,5 млрд рублей, активы-нетто банка на конец 2021 года составляют более 5 трлн 889 млрд рублей.
Собственники банка
99,9% одного из крупнейших российских банков управляет «АБ холдинг», который в свою очередь, управляется офшорной компанией ABH Holdings S.A. Она находится на Кипре, как и ее дочернее предприятие, Alfa Capital Holdings. Акции фирмы поделены между двумя акционерами. Контрольным пакетом в размере 97,4% акций владеет холдинг ABH Holdings S.A. Среди крупных акционеров этого офшора миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и другие.
19 июля 2022 года Telegram-канал «Образ будущего» сообщил, якобы Фридман и Авен получили украинское гражданство. «Альфа-Групп» заявила, что бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинского гражданства и не обращались за ним. Ранее информация об этом появилась в Telegram-каналах. В «Альфа-Групп» пригрозили обращением в правоохранительные органы по факту клеветы. Одновременно с тем появилась информация, что проживающие сейчас в Лондоне Михаил Фридман и Петр Авен — оспаривают введение против них санкций в Общем суде Евросоюза (ЕС), об этом написал
The Wall Street Journal (WSJ). И в тот же момент появились публикации, что власти Украины наложили арест на корпоративные права сети крупнейших в республике предприятий по производству минеральной воды, принадлежащих российскому бизнесмену Михаилу Фридману.
По данным офиса генпрокурора Украины, арест наложен на общую сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн).
Чем закончится для банкиров в Лондоне и остающегося им подконтрольным через офшоры банка в России пока неизвестно. Известно одно — у «Альфа-банка» есть опыт получения компенсации за публикации в независимых СМИ. В 2005 году суд по иску банка к изданию «КоммерсантЪ» признал, что порочащими признаются не только сведения о нарушении законодательства, но и сведения, порочащие производственную или общественную деятельность истца. Фактически, публикация с подтвержденными данными которые привели к оттоку клиентов банка стала причиной взыскания убытков в 320,5 млн рублей.
Появлялась ли информация о «сливе» клиентской базы
В августе 2022 года в даркнете оказалась база данных клиентов «Альфа-банка» с именами и паспортными данными клиентов, а также балансами клиентских счетов. До этого под атакой хакеров оказывались «Яндекс-еда», частные медицинские лаборатории, новость о распространении банковской базы данных появилась впервые в 2022 году. Однако, в самом банке назвали эту базу «неактуальным файлом: никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности». Также в пресс-службе уточнили, что служба безопасности банка регулярно делает контрольные закупки по так называемым утечкам, чтобы убедиться, что баз с настоящими данными клиентов нет. Эксперты федеральных СМИ в сфере банковской безопасности также подтверждали, что это давно попавшая в сеть база данных.
По данным СМИ и сервисов для отзывов и жалоб клиентов банков, «Альфа-банк» часто упоминается интернет- и телефонными мошенниками при попытках получить доступ к онлайн-банкингу. Также название банка часто фигурирует в сообщениях мошенников как банк, в котором неизвестное лицо «пытается взять кредит» на имя клиента.
Наложены ли после 24 февраля 2024 года санкции?
С весны 2022 года «Альфа-Банк», как и другие банки, ВТБ, «Совкомбанк», «Открытие», ПСБ находится под санкциями США. Это означает полную блокировку активов банка, которые как-либо связаны с финансовой системой США. Американские компании и граждане теперь не могут иметь счета, перечислять деньги и как-либо еще взаимодействовать с «Альфа-Банком», а также с компаниями, которыми он владеет более чем на 50%.
В начале марта 2022 «Альфа-банк» на своей странице разместил сообщение, что попавшие под санкции ЕС миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка» и будут оспаривать свое включение в санкционный список. Это сообщение позднее было удалено с сайта кредитной организации, но сохранилось в Telegram-канале.
Из совета директоров «Альфа-банка» также вышли венчурный инвестор, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, а также основатель IT-холдинга GS Invest Сергей Мацоцкий, Совет директоров возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев. Ранее Фридман вышел из совета директоров Veon — владельца сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
Одновременно с этим ряд СМИ опубликовали без указания источников письмо Фридмана сотрудникам подконтрольной ему лондонской компании «LetterOne», в котором он называл происходящее на Украине «трагедией» и говорил о необходимости остановить кровопролитие.
«Альфа-банка». Он собирал документы для трудоустройства, в том числе требовались банковские выписки.
Читатель Сергей В. рассказал нашему изданию, что запросил справку в «Альфа-банке», выяснилось, что у него не закрыт на протяжении нескольких лет дебетовый счет с привязанной картой. Выяснилось, что семь лет назад Сергей брал кредит и банк открыл счет, которым мужчина после закрытия кредита не пользовался никогда, на протяжении нескольких нет транзакций не производилось. Однако, банк добросовестно — со своей стороны — начислял своему «клиенту» оплату за пользование счетом и списывал. В результате у Сергея накопился долг перед банком в несколько тысяч, о котором его ни разу не предупреждали — до момента обращения в банк.
Что изменилось для клиентов после введения санкций
Теперь клиенты «Альфа-банка» не могут пользоваться платежными приложениями на телефоне, расплачиваться ими за границей и покупать на зарубежных сайтах, а у брокеров «Альфа-Инвестиции» стоит запрет на торговлю иностранными бумагами и получение дивидендов и купонов от иностранных компаний.
Сейчас по заверениям нескольких обратившихся в редакцию клиентов банка, им перестали начислять % на остаток по карте (необходимо иметь отдельный накопительный счет). Также уменьшился размер кешбека, до введения санкций был фиксированный 1,5%, сейчас от 0,5% до 1% в зависимости от различных условий обслуживания.
Как сообщают клиенты банка, все оповещения по изменению условий — приходили им якобы постфактум.
На что жалуются читатели Города55
Читатель Дмитрий Е. обратился в редакцию с информацией о том, что ему неожиданно стали приходить сообщения от «Альфа-банка», где у него ранее был открыт счет, но несколько лет назад он перестал пользоваться картой банка. Ни задолженностей перед банком, ни денег на счету не оставалось. Сейчас при обращении в банк Дмитрий выяснил, что у него накопилась задолженность — за обслуживание счета, которым, как он считает не пользовался, за несколько лет.
Журналист Города55 обратился в пресс-службу банка с просьбой прокомментировать описанные выше ситуации. Ответственный за связи со СМИ человек попросил предоставить точную информацию об обратившихся читателях. Этого, разумеется, редакция сделать не может из-за закона о персональных данных.
Комментарий
Сам банк таким образом на официальном сайте объясняет то, что за обслуживание активированных карт необходимо платить:
«Закрывать счёт неактивированного пластика не нужно. Если вы ни разу не пользовались карточкой, она может лежать сколько угодно долго: деньги за обслуживание и услуги списывать не будут. А вот если вы задали пин-код и совершили первую операцию, карта становится активной. Если потерять, выбросить или сломать действующую карточку, происходит следующее. В случае с кредиткой банк ежемесячно начисляет проценты за предыдущий отчётный период. И каждый месяц необходимо вносить минимальный платёж. Из-за этого, даже если вы пополнили кредитный лимит, может возникнуть задолженность. Образуется просрочка, банк будет начислять штрафы и пени, снимать деньги за услуги и годовое обслуживание, передавать информацию о задолженности в бюро кредитных историй. Хорошо, если сразу позвонят из банка и сообщат, что следует погасить долг. Но если клиент сменил номер телефона, то он будет всё больше уходить в минус и не знать об этом. С дебетовой карточкой ситуация обычно менее критична: годовое обслуживание обычно бесплатное, проценты за пользование деньгами не начисляются. Поэтому уйти в большой минус не получиться. Исключение — если вы пользовались овердрафтом», — указывается на странице сайта банка.