Омской стройкомпании намекнули про затягивание строительства сельского ФАПа

Напомним, в Омске срыв сдачи в эксплуатацию 6 детских садов уже обернулся уголовным делом в отношении чиновников из департамента строительства мэрии Омска. В свою очередь Город55 решил разобраться, кто же были подрядчиками строительства этих образовательных учреждений и выяснил, что детсад на улице Светловской строила компания Антропенко.