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Омской стройкомпании намекнули про затягивание строительства сельского ФАПа

6 сентября 04:19
Фото: 1MI
По договору объект должен быть сдан до 20 декабря текущего года.

Прокуратура Омского района проверила как строится фельдшерско-акушерский пункт в деревне Петровка. Без предостережений эта проверка не обошлась. 

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» между ООО «Проектно-строительная компания «Вектор»» и БУОО «Омскоблстройзаказчик» заключен государственный контракт на строительство ФАПа в деревне в срок до 20 декабря 2022 года», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

В данный момент проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Вот только этот этап строительства, по данным надзорного ведомства, должен был закончиться еще 1 сентября. 

Потому прокуратура района отправила директору «ПСК «Вектор» Алексею Козлову предостережение о недопустимости затягивания строительства.

Напомним, в Омске срыв сдачи в эксплуатацию 6 детских садов уже обернулся уголовным делом в отношении чиновников из департамента строительства мэрии Омска. В свою очередь Город55 решил разобраться, кто же были подрядчиками строительства этих образовательных учреждений и выяснил, что детсад на улице Светловской строила компания Антропенко. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Строительство#Здравоохранение#Прокуратура Омской области
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