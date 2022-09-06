Омской стройкомпании намекнули про затягивание строительства сельского ФАПа

Прокуратура Омского района проверила как строится фельдшерско-акушерский пункт в деревне Петровка. Без предостережений эта проверка не обошлась.
«В рамках национального проекта «Здравоохранение» между ООО «Проектно-строительная компания «Вектор»» и БУОО «Омскоблстройзаказчик» заключен государственный контракт на строительство ФАПа в деревне в срок до 20 декабря 2022 года», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
В данный момент проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Вот только этот этап строительства, по данным надзорного ведомства, должен был закончиться еще 1 сентября.
Потому прокуратура района отправила директору «ПСК «Вектор» Алексею Козлову предостережение о недопустимости затягивания строительства.
Напомним, в Омске срыв сдачи в эксплуатацию 6 детских садов уже обернулся уголовным делом в отношении чиновников из департамента строительства мэрии Омска. В свою очередь Город55 решил разобраться, кто же были подрядчиками строительства этих образовательных учреждений и выяснил, что детсад на улице Светловской строила компания Антропенко.