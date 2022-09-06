Омский завод инновационных технологий начал выпуск оборудования на новом комплексе

Омское предприятие разрабатывает и производит промышленное котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой LAVART. Например, двух водогрейных котлов мощностью 16 МВт достаточно для того, чтобы обогреть микрорайон «Прибрежный» и спорткомплекс «G-Drive Арена».