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Омский завод инновационных технологий начал выпуск оборудования на новом комплексе

6 сентября 13:10
Фото: omskportal.ru
Предприятие обеспечит водогрейными котлам Амурский газохимический комплекс.

Омское предприятие разрабатывает и производит промышленное котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой LAVART. Например, двух водогрейных котлов мощностью 16 МВт достаточно для того, чтобы обогреть микрорайон «Прибрежный» и спорткомплекс «G-Drive Арена». 

Недавно ОмЗИТ выпустил первую партию оборудования на новом технологическом комплексе. Продукцию сегодня оценили зампред Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Александр Бурков.

«Омский завод инновационных технологий всегда идёт вперёд: новая продукция, новая номенклатура. И, самое главное, что работает своё конструкторское бюро, своя наука, свои специалисты, конструкторы, которые создают новый продукт. И это предприятие как никто было готово к программе импортозамещения", - сказал губернатор.
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