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Началось. В Омск нагрянут осенние дожди и похолодание

6 сентября 03:10
Фото: 1MI

В Омске похолодает до +6 и будут идти дожди

По информации сайта «Гисметео», омичей ждет сырая и прохладная погода.

Сегодня, 6 сентября, в Омске будет идти дождь, температура воздуха составит +10…+14 градусов. Завтра, 7 сентября, дождливая погода сохранится, температура воздуха будет колебаться от +9 до +20 градусов. В четверг, 8 сентября, будет похолодает до +6…+16 градусов.

В пятницу, 9 сентября, столбик термометра поднимется до +9…+17 градусов. В субботу, 10 сентября, характер погоды не изменится, температура воздуха составит +8…+18 градусов. В воскресенье, 11 сентября, снова пойдет дождь, выпадет 2.4 мм осадков. Будет прохладно до +11…+19 градусов. В понедельник, 12 сентября, похолодает до +7…+10, будет идти дождь, выпадет 7.4 мм осадков.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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