Началось. В Омск нагрянут осенние дожди и похолодание

В пятницу, 9 сентября, столбик термометра поднимется до +9…+17 градусов. В субботу, 10 сентября, характер погоды не изменится, температура воздуха составит +8…+18 градусов. В воскресенье, 11 сентября, снова пойдет дождь, выпадет 2.4 мм осадков. Будет прохладно до +11…+19 градусов. В понедельник, 12 сентября, похолодает до +7…+10, будет идти дождь, выпадет 7.4 мм осадков.