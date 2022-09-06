На ВЭФ Татьяна Минеева рассказала о лучших московских практиках в сфере кадров

Как сообщает newsnn.ru, тема подготовки квалифицированных специалистов, которые могут быстро начать работать в новых геополитических условиях, обеспечивая возможность технологического прогресса страны, стала одной из самых важных среди тех, что обсуждались на ВЭФ. Эта задача успешно решается с помощью президентской платформы «Россия – страна возможностей», запускающей проекты и конкурсные треки непосредственно в соответствии с кадровым запросом государства и бизнеса.
Минеева рассказала, как появляются инженерные, информационные и предпринимательские классы в столичных школах. С каждым годом их становится все больше. Это говорит об эффективности и востребованности проекта.
Она также рассказала о трудоустройстве специалистов, работавших ранее в компаниях, которые ушли из России. Чтобы эффективно перераспределять кадры, пришлось задействовать центры «Мои документы» и «Моя карьера», столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.
По словам Минеевой, по договоренности, все крупные игроки, закрывающие свои производства в РФ, создают базы специалистов, к которым с помощью сервисных центров обращаются кадровики российских компаний. За счет этого российским предприятиям удается минимизировать расходы, связанные с рекрутингом, а работник вследствие плавного перехода от одного работодателя к другому не остается без работы ни на один день.
«Это действенная модель», – считает Минеева. Сегодня об этой мере господдержки должно знать как можно больше работодателей.
По словам генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, этот год стал для жителей России началом эпохи новых вызовов и больших возможностей. Когда будет наращиваться внутреннее производство, станут развиваться перспективные предприятия и отечественные технологии. Но решение этих задач в современных геополитических условиях доступно только эффективным профессионалам, спрос на которых растет в разы. За счет проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» можно найти как талантливую молодежь, так и специалистов с опытом.
По мнению первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, сейчас в РФ можно говорить о взрывном росте интереса молодежи к тому, чтобы получить среднее профессиональное образование. То есть речь идет о тех самых кадрах, в которых нуждается реальный сектор экономики.