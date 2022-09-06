На ВЭФ Татьяна Минеева рассказала о лучших московских практиках в сфере кадров

По словам генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, этот год стал для жителей России началом эпохи новых вызовов и больших возможностей. Когда будет наращиваться внутреннее производство, станут развиваться перспективные предприятия и отечественные технологии. Но решение этих задач в современных геополитических условиях доступно только эффективным профессионалам, спрос на которых растет в разы. За счет проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» можно найти как талантливую молодежь, так и специалистов с опытом.