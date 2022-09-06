На острове Итуруп Сахалина построят гостинично-термальный комплекс на 120 номеров

Компания реализует проект по строительству на Сахалине и Камчатке отелей под брендом «Грин Флоу», сообщил его основатель и СЕО Александр Тертычный.
На церемонии подписания документов присутствовал полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев. Он акцентировал внимание на том, что деятельность, направленная на эффективное развитие туризма, ведут в настоящее время почти во всех дальневосточных субъектах, пишет информационный портал astv.ru. Однако на Сахалине такая работа идет сейчас особенно активно, подчеркнул Трутнев.
«Строятся новые гостиницы, увеличиваются горнолыжные трассы на «Горном воздухе», благоустраивается городская среда, - уточнил полпред. - Конечно, современные комфортабельные гостиницы должны появляться на Курилах. Это то место, которое хотели бы посетить многие жители нашей страны. Мы будем поддерживать такие проекты».
Дочерняя структура компании «Антерра» – ООО «Грин Флоу Камчатка» – запланировала строительство современного гостинично-термального комплекса на 154 номера на территории Камчатского края. На Сахалине компания построит отель на 120 номеров. Общая площадь превысит 1200 квадратных метров. Объем инвестиций в каждый проект составит около двух миллиардов рублей.
Следует отметить, что первый отель «Грин Флоу» компания открыла в 2017 году на курорте Роза Хутор. В основе бренда лежит хилинг-концепция, предполагающая атмосферу для абсолютного расслабления, физического и эмоционального преображения, восстановления сил.
Запуск в эксплуатацию нового гостинично-термального объекта на Курильских островах запланирован на 2027 год. Комплекс будет принимать до 11 тысяч посетителей ежегодно. В пределах ТОР «Камчатка» отельный комплекс намерены ввести в строй на год раньше – в 2026-м.
Запрягаев назвал туризм приоритетным направлением для дальневосточных субъектов. По его словам, речь идет в данном случае о серьезном мультипликативном экономическом эффекте.
«Сегодня на Дальнем Востоке инвестируют в туризм 224 резидента ТОР и СПВ с общим инвестиционным портфелем в размере свыше 89 миллиардов рублей. Наша задача – поддержать каждого инвестора, чтобы все больше людей могли посещать этот удивительный регион», - резюмировал Запрягаев.