На острове Итуруп Сахалина построят гостинично-термальный комплекс на 120 номеров

На церемонии подписания документов присутствовал полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев. Он акцентировал внимание на том, что деятельность, направленная на эффективное развитие туризма, ведут в настоящее время почти во всех дальневосточных субъектах, пишет информационный портал astv.ru. Однако на Сахалине такая работа идет сейчас особенно активно, подчеркнул Трутнев.