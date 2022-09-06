Девушки на фасаде омского вуза наконец обрели потерянные пальцы

В Омске закончили ремонтировать скульптуры, которые находятся на здании Омского государственного университета путей сообщения. Подрядчиком стало ООО «Интерстрой», которое выполняло работы с июня по сентябрь 2022 года.
Статуи представляют из себя фигуры четырех женщин. Это «Тяга», которая держится рукой за локомотив, «Путь» с киркой на плече возле тоннеля, в руке у «Администрации» находится обвитый змеями жезл-кадуцей, а «Движение» с фонарем в руках облокотилась на железнодорожную стрелку. Между фигур находится надпись «Управление Омской железной дороги. 1914 – 1917 гг.».
Подрядчик расчистил лепной декор и скульптуры, провел расшивку и отремонтировал трещины. Также он вернул на место статуям утраченные пальцы, отремонтировал текст и отреставрировал балконы.