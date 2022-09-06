Девушки на фасаде омского вуза наконец обрели потерянные пальцы

Статуи представляют из себя фигуры четырех женщин. Это «Тяга», которая держится рукой за локомотив, «Путь» с киркой на плече возле тоннеля, в руке у «Администрации» находится обвитый змеями жезл-кадуцей, а «Движение» с фонарем в руках облокотилась на железнодорожную стрелку. Между фигур находится надпись «Управление Омской железной дороги. 1914 – 1917 гг.».