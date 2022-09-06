Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Да будет свет. Омский депстрой обязали осветить темные перекрестки

6 сентября 05:48
Фото: 1MI

Омский депстрой заставили через суд разобраться с освещением на Левобережье

На Левобережье четыре дорожных участка плохо освещены.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на участке дороги на улице Степанца (от Бульвара Архитекторов до улицы Туполева), а также на трех нерегулируемых пешеходных переходах нет освещения.

Речь идет о «зебрах» на улице Взлетной (на участке от улицы Крупской до здания №6 на улице Взлетной), от улицы Конева до Енисейской и поворот с улицы Перелета на улицу Крупскую (возле дома №18 на Крупской).

Прокуратура обратилась в суд с иском к департаменту строительства. Ведомство потребовало устранить нарушения. Суд удовлетворил заявленные требования, прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Уличное освещение#Департамент строительства
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10