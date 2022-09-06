Да будет свет. Омский депстрой обязали осветить темные перекрестки

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на участке дороги на улице Степанца (от Бульвара Архитекторов до улицы Туполева), а также на трех нерегулируемых пешеходных переходах нет освещения.
Речь идет о «зебрах» на улице Взлетной (на участке от улицы Крупской до здания №6 на улице Взлетной), от улицы Конева до Енисейской и поворот с улицы Перелета на улицу Крупскую (возле дома №18 на Крупской).
Прокуратура обратилась в суд с иском к департаменту строительства. Ведомство потребовало устранить нарушения. Суд удовлетворил заявленные требования, прокуратура контролирует исполнение судебного решения.